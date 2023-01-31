Нардеп продовжує переконувати, що полетів туди за "наказом вищого керівництва".

Скандальний нардеп Микола Тищенко накинувся зі звинуваченнями на журналістів, які писали про його подорож в Тайланд. За його словами, саме вони "підірвали довіру до України від наших потенціних партнерів", з яким він нібито веде перемовини вже два тижні за наказом "вищого керівництва".

У Facebook Тищенко заявив, що журналісти нібито поширили фейки і "облажалися", бо "забули головне".

"Неприємно визнавати, але сьогодні ви реально облажалися. У перегонах "чий фейк краще" та "як облити брудом Тищенка", ви забули про головне - що таким чином ви просто дискредитуєте нашу державу перед в’єтнамськими та тайландськими партнерами, з якими я вже 2 тижні веду перемовини за наказом вищого керівництва. Своїми діями наразі ви підірвали довіру до України від наших потенційних партнерів", - заявив Тищенко.

Нардеп заявив, що у В’єтнамі та Тайланді домінує російська повістка, дуже велика кількість російських експатів, засилля російського туризму, перевага російських інвестицій та роспропаганда. Усе це нібито не дає зрозуміти деяким азіатським країнам, що Росія веде справжню повномасштабну війну проти України.

За словами Тищенка, враховуючи російський вплив, будь-які контакти сьогодні з українською стороною є нібито "небажаними", а завдання нардепів і ОП - розвивати ці контакти.

"І коли нарешті керівництво В’єтнаму та Королівства Тайланд погодилися на ці перемовини, ви просто обрубуєте їхнє будь-яке бажання з нами співпрацювати. Я наголошую, тут я представляю інтереси України. Тож своїми діями, ви ганьбите не Миколу Тищенка, а свою державу. То що незалежні ЗМІ, задоволені? Я звертаюсь до тих ЗМІ, блогерів та політиканів, які долучилися до розповсюдження фейків (виклавши фото/відео п’ятирічної давнини) про мене та мою державницьку діяльність у цьому регіоні. Саме ви відповідальні за наслідки цього штучно створеного вами скандалу. Ви дискредитуєте нашу державу перед азіатськими партнерами", - заявив Тищенко.

Опальний нардеп також натякнув, що його фото з Тайланду нібито "злили" його ж колеги, адже воно було "в закритому звіті в закритому чаті фракції", де є тільки голови та заступники.

"Вже за декілька хвилин (фото - УНІАН) було злито у телеграм-канали. Що взагалі є порушенням державної таємниці, адже ці зустрічі протокольні та закриті. Прошу Службу безпеки України та Офіс Президента України звернути увагу на це питання. І ця криса залишається у тому ж чаті", - заявив Тищенко.

Крім того, Тищенко вдався до персональних звинувачень щодо журналістів. Так, він заявив, що журналіст Михайло Ткач показав "українське ставлення" до керівництва Тайланду, бо просто під їхнім фото зробив допис "дуріан". Нардеп обізвав Ткача "невігласом" і заявив, що закон "забороняє "бодай будь-який негативний контекст публікувати з зображенням королівської родини чи наближених до них".

Допис з мемами від "Української правда" Тищенку також не сподобався. А Дмитра Гордона він звинуватив у поширенні його старих світлин з відпочинку.

"Повторюю – у жодного ЗМІ немає ніяких доказів мого так званого "відпочинку". Взагалі. Не ганьбіть свої видання, не ганьбіть себе. Повидаляйте фейкові дописи, бо це буде вашим клеймом "жовтої" преси назавжди", - заявив Тищенко.

Він також поскаржився, що "подальші перемовини" з азіатськими партнерами під питання, бо вони "у шоці".

"Ще раз наголошую, що перебуваю у цьому відрядженні за наказом керівництва. Усі відповідні дозволи на це у мене є, у тому числі підписаний відповідний документ від голови ВР. Зустрічі того рівня, які я провів – це результат довгих перемовин та протокольної підготовки. Організувати їх за день (як ви пишете) неможливо. Кордон я перетнув 10.01, тобто задовго до рішення РНБО. Звіт про роботу буде у Президента та керівника МЗС. Я уповноважений лише на проведення цих перемовин, але розповсюджувати їхні результати я повноважень не маю. У тому числі через інтерес до цієї інформації з боку російських ЗМІ", - заявив Тищенко.

Коментарів щодо виключення з фракції "Слуга народу" за вояж у Тайланд нардеп уникнув, але зауважив, що "продовжить робити те, для чого сюди приїхав"

"Мої пріоритети незмінні – це виконання наказів Верховного Головнокомандувача Володимир Зеленський та інтереси нашої країни. Журналістів, які не приєдналися до цього перфомансу лайна, особисто запрошую на ексклюзивне інтерв’ю. Дуже Вас поважаю за це", - заявив він.

Тайландська подорож Тищенка

Журналісти виявили у Таїланді народного депутата від "Слуги народу" Тищенка. Сам він заявив, що у "відрядженні" і проводить "титанічну роботу". Нардеп поскаржився , що фракція нібито сама зобов’язала народних обранців "пахати 24/7".

26 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Тищенка за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду не підписував.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Тищенка буде звільнено з посади заступника голови і виключено зі складу фракції.

Водночас, сам Тищенко стверджує, що "вищі керівники" і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знали про його поїздку в Азію.

Зауважимо, Микола Тищенко був обраний за мажоритарним округом №219 (Київ, Святошинський район). Відповідно, після виключення з фракції його не можна автоматично позбавити депутатського мандату.

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