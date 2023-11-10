За конституцією вибори голови держави мають відбутися вже цієї весни.

Україна поки не планує проводити президентські та парламентські вибори, адже цьому перешкоджає низка проблем, пов’язаних безпосередньо з війною. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Так, керівник президентської канцелярії заперечив, що західні партнери тиснуть на Україну, змушуючи до проведення виборів під час війни.

"Навіть таких розмов, які можна було б сприймати як підштовхування, я їх не чув. Ставлять питання: "Як ви до цього ставитеся? Що ви думаєте?", – сказав Єрмак.

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Він нагадав, що президент вже озвучив офіційну позицію щодо можливості проведення виборів. Щоб вони відбулися, потребно вирішити чотири питання:

Результати виборів мають бути визнані в світі, як демократичні.

Бійці, що захищають Україну на фронті, теж мають отримати можливість проголосувати.

Біженці, що тимчасово виїхали за кордон, мають отримати таку ж можливість.

Треба вирішити питання фінансування виборів, адже Україна наявні в неї фінансові ресурси зараз витрачає на фінансування оборони.

"Якщо наші партнери прийдуть і скажуть, що готові вирішити всі чотири питання, влада в особі президента – готова. Він (Зеленський – УНІАН) – людина, яка дійсно не тримається за владу. Він точно не буде використовувати війну для того, щоб знаходитись при владі і не давати можливості для демократичних виборів. Щойно така можливість виникне, у той же час президент зробить все для того, щоб вибори відбулися", - запевнив Єрмак.

Вибори в Україні

Як писав УНІАН, днями президент Володимир Зеленський відреагував на чутки про ймовірне проведення в Україні президентських виборів у березні наступного року. За його словами, зараз це питання – не на часі. На його думку, під час війни безвідповідально "вкидати" цю тему у суспільство.

Примітно, що українське суспільство загалом поділяє цю думку. Як показало соціологічне опитування, проведене у першій половині жовтня, понад 80% українців вважають, що вибори мають проводитися вже після війни, а зараз вони не на часі.

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