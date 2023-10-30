У всіх регіонах України більшість населення виступають проти проведення виборів під час війни.

Абсолютна більшість громадян України підтримує проведення парламентських і президентських виборів після завершення війни.

Згідно з результатами опитування, проведеного упродовж 30 вересня - 13 жовтня 2023 року Київським міжнародним інститут соціології (КМІС), станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни і зараз вони не на часі.

При цьому, 16% опитаних вважають, що вибори вже мають проводитися попри війну, у визначені Конституцією терміни - парламентські у жовтні 2023 та президентські у березні 2024 року. Ще 3% опитаних не змогли відповісти на це питання.

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Як зауважили соціологи, у всіх регіонах України більшість населення виступають проти проведення виборів під час війни. На Заході України це підтримують 84% опитаних, у Центрі - 82%, на Півдні - 79% і на Сході - 74%.

Також у респондентів запитали, як вони ставляться до ідеї запровадження можливості голосування на виборах через інтернет. КМІС уперше ставив це запитання в листопаді 2021 року.

Більшість українців як раніше, так і зараз (65% станом на жовтень 2023 року) негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують таку ідею – 29%. Так, у всіх регіонах України більшість населення (55-68%) ставляться негативно до ідеї запровадження дистанційного голосування.

Крім того, в українців запитали думку про можливе обмеження прав громадян на період відновлення країни після війни.

Зокрема, хоча українці вважають доцільним відкласти проведення виборів на період після війни, але при цьому 88% наполягають, що в Україні має будуватися розвинена демократична система відповідно до норм Європейського Союзу. За обмеження прав громадян на період відновлення після війни виступають 7% респондентів. Ще 5% не змогли відповісти. У всіх регіонах України абсолютна більшість проти обмежень на період відновлення.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький відзначив, що вибори – це і спосіб "очищення" влади від тих, хто не виправдав очікувань, і безумовно підтвердження легітимності.

"Ми зараз спостерігається наростання внутрішньої критики до центральних органів влади, і особливо населення зацікавлене в оновленні парламенту та Уряду (водночас при збереженні високого рівня довіри Президенту). Проте якщо раніше в історії України наростання критики йшло поруч із наростанням вимог негайних виборів, то зараз українці наполягають, що пріоритет – це Перемога, вибори – не на часі і мають бути проведені вже після завершення війни", - повідомив Грушецький.

Він переконаний, що для українців відкладання виборів не означає, що влада втрачає легітимність, а електоральне "очищення" влади українці готові відкласти на період після Перемоги.

Вибори в Україні - останні новини

У 2024 році мали б відбутися вибори президента України. У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну діє воєнний стан, під час якого проведення виборів неможливе. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести вибори в 2024 році, але є ряд проблем.

Пізніше Зеленський повідомив, що вибори в Україні можуть відбутися, "якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання щодо забезпечення доступу до голосування".

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