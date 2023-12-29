Поки що йдеться про заборону участі у праймеріз на рівні штату, але зростає загроза заборони балотуватися в президенти взагалі.

Американський штат Мен заборонив Дональду Трампу брати участь у внутрішніх партійних виборах (праймеріз) республіканців на своїй території. Це вже другий штат, який встромив палку в колеса передвиборчої кампанії колишнього президента, повідомляє CNN.

Як пояснила державний секретар штату Мен Шенна Беллоуз, це рішення було ухвалено через роль Трампа у захопленні Капітолія його прибічниками 6 січня 2021 року. Підставою став старий закон, який забороняє брати участь у виборах тим, хто раніше брав участь у заколоті проти США.

У своєму рішенні Беллоуз написала, що обставини були настільки дивними, що Конституція не залишала їй іншого вибору, окрім як дискваліфікувати республіканського фаворита з голосування.

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"Я не приходжу до такого висновку легковажно. Демократія – це святе… Я пам’ятаю, що жоден держсекретар ніколи не позбавляв кандидата в президенти доступу до бюлетенів на основі третього розділу Чотирнадцятої поправки. Однак я також пам’ятаю, що жоден кандидат у президенти ніколи раніше не брав участі в повстанні", – заявила вона.

Зазначається, що рішення ще може бути оскаржене адвокатами Трампа, і вони заявили про такий намір. Але той факт, що вже два штати заборонили екс-президенту балотуватися на новий строк, створюють певну кризу в його передвиборчій кампанії. Тепер у Верховного суду США з’явилося більше підстав розглянути це питання на загальнонаціональному рівні і, можливо, заборонити Трампу брати участь у виборах взагалі.

Трампу можуть заборонити участь у виборах

Як писав УНІАН, минулого тижня Верховний суд штату Колорадо виключив колишнього президента Дональда Трампа з виборчого бюлетеня штату у 2024 році, ухваливши, що він не є відповідним кандидатом у президенти через "заборону повстанців", передбачену 14-ю поправкою.

Місяць тому Апеляційний суд США постановив, що Трампа можна судити за події 6 січня 2021 року, адже в тих подіях на нього не розповсюджується президентський іммунітет. Але розгляд справи по суті ще не відбувся.

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