Президент США заявив, що Трамп розглядає оборонний альянс як "захисний рекет".

Президент США Джо Байден обрушився з критикою на Дональда Трампа через заохочення Росії до вторгнення в країни, що не виконують свої зобов'язання по НАТО. Американський лідер заявив ,що такі коментарі - "небезпечний і шокуючий" сигнал і рівносильні схилянню перед Володимиром Путіним.

"Чи можете ви уявити собі колишнього президента Сполучених Штатів, який говорить таке? Весь світ почув це. Найстрашніше, що він це мав на увазі", - цитує Байдена видання CNN.

Байден закликав Палату представників "негайно" провести голосування по прийнятому Сенатом пакету додаткової допомоги в розмірі 95 мільярдів доларів, який забезпечить допомогу Україні, Ізраїлю і партнерам США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також гуманітарну допомогу палестинцям в Секторі Гази.

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"Жоден президент в нашій історії не схилявся перед російським диктатором. Дозвольте мені сказати це так чітко, як я можу: я ніколи цього не зроблю. Заради Бога, це нерозумно. Це ганебно. Це небезпечно. Це не по-американськи", - заявив президент США.

Він упевнений, що слова Трампа підривають цінності США.

"Коли Америка дає слово, воно щось означає. Коли ми беремо на себе зобов'язання, ми їх виконуємо, а НАТО - це священне зобов'язання. Дональд Трамп дивиться на це як на тягар", - вказав Байден.

За його словами, Трамп розглядає оборонний альянс як "захисний рекет" і не розуміє його ролі в захисті свободи і безпеки.

"Для Трампа принципи ніколи не мають значення. Все зводиться до угод", - зазначив американський лідер.

За його словами, американські противники "всі тріумфували", почувши коментарі Трампа.

"Я не піду. Я не можу уявити, щоб який-небудь інший президент пішов", - підсумував Байден.

Скандальне зявлення Трампа про НАТО - головні новини

Дональд Трамп заявив, що заохочував би Росію нападати на країни Альянсу, які роблять недостатні внески на оборону. У Білому домі назвали ці слова "жахливими і безпідставними".

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав, що подібні припущення підривають всю безпеку Альянсу і піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів.

У свою чергу генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вказав, що Дональд Трамп дійсно абсолютно готовий відмовитися від Європи, якщо знову стане президентом.

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