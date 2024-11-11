За словами голови європейської дипломатії, він не чув заперечень у ЄС проти того, що війна - це не найкращий час для виборів.

Вибори під час війни - "не найкраща ідея". Про це в інтерв'ю Європейській правді сказав високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, це справа українців, коли проводити вибори. При цьому жодних спонукань Києва щодо проведення виборів з боку ЄС немає.

"Я не пам'ятаю, щоби хтось підштовхував Україну до проведення виборів зараз. Принаймні, в Європейському Союзі я не чув заперечень проти того, що війна - це не найкращий час для виборів", - зазначив Боррель.

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Інші заяви Борреля

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель розповів, які гарантії безпеки ЄС може надати Україні. За його словами, Євросоюз солідарний з Україною, навіть тоді, коли вона не є його членом.

Як сказав Боррель, "у нашому договорі є статті, в яких йдеться про те, що якщо один з членів зазнає агресії, то інші повинні надати підтримку, дехто вважає, що це еквівалент статті 5 договору НАТО".

Також Боррель вважає, що Україна має кращий результат, ніж деякі інші держави на шляху до вступу в ЄС. Він нагадав, що в останньому звіті про розширення ЄС Україна отримала дуже високу оцінку.

За словами дипломата, українське суспільство "дійсно хоче стати членом Європейського Союзу і готове докласти зусиль, щоб це стало реальністю".

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