За словами голови Комітету з організації державної влади у ВР Олени Шуляк, після скасування воєнного стану до проведення виборів мине не менше ніж шість місяців.

Україна вивчає європейські моделі виборчого права, включно з електронним голосуванням, з метою проведення виборів незабаром після закінчення війни з Росією, пише видання Politico.

Видання зазначає, що навіть після закінчення війни однією з ключових проблем залишиться надання можливості голосувати громадянам, розкиданим по всьому світу, зокрема й на окупованій території України.

"Наразі у нас величезна проблема з реєстром виборців, тому що люди виїхали [за кордон]", - сказала Олена Шуляк, голова Комітету з організації державної влади у ВР. - "За різними оцінками, тільки внутрішньо переміщених осіб - 6,5 млн осіб".

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З цією метою, зазначила Шуляк, українські чиновники вивчають різні європейські моделі виборів, щоб знайти спосіб провести вільні та справедливі вибори після закінчення війни.

"Нас цікавлять нюанси електронного голосування і технічна оцінка інших альтернативних варіантів голосування, зокрема з погляду безпеки ІТ", - сказала Шуляк, додавши, що депутати також розглядають голосування поштою, особисте голосування за кордоном у день виборів, голосування за довіреністю та онлайн-голосування.

Водночас, як нагадує Politico, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії Ради Європи та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, суттєві зміни до виборчого законодавства мають бути ухвалені щонайменше за рік до дати наступних виборів в Україні.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що після настання миру Україна "негайно" буде готова до демократичних виборів.

Водночас Шуляк заявила, що після скасування воєнного стану до проведення виборів мине "не менше ніж шість місяців".

Вибори в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ніхто у світі не вимагав і не вимагає від України провести вибори під час війни. За його словами, в Україні є деякі люди, які хочуть боротися всередині нашої держави більше, ніж заради неї.

Водночас очільник ОП Андрій Єрмак наголосив, що Україна може провести вибори одразу після закінчення війни, однак важливо, щоб військовослужбовці та люди, які виїхали за кордон, мали можливість проголосувати.

При цьому заступник командира 3 ОШБр, майор ЗСУ Максим Жорін заявляв, що вибори стануть дуже складним і загрозливим періодом для держави - хоч і необхідним. За його словами, в цей час "фрагментуються всі", і це буде ще більше відволікати від питання війни.

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