Валдіс Домбровскіс підкреслив, що виконання Угоди про асоціацію "відкриє шлях для наступних можливих кроків".

В Євросоюзі поки немає дати вступу України, а на цей час слід зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію.

Про це повідомив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс в інтерв'ю ТСН.

"На даному етапі ми не в змозі називати конкретні дати. Нам спочатку треба попрацювати і використати весь потенціал Угоди про асоціацію", - сказав Домбровскіс.

За його словами, під час візиту до України він обговорив з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем виконання Угоди про асоціацію.

"Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у власному виступі також підкреслив, що зараз нам потрібно зосередитися на виконанні Угоди про асоціацію. І це те, що ми обговорювали. Тому що в певному сенсі виконання Угоди про асоціацію відкриє шлях для наступних можливих кроків", - сказав Домбровскіс.

Також представник Єврокомісії зазначив, що вимоги президента РФ Володимира Путіна про закриття для України майбутнього членства в ЄС та НАТО були "однозначно відкинуті".

"Зрозуміло, що суверенні країни мають право вибирати власні механізми безпеки та геополітичну орієнтацію. І всі ці розмови Росії про сфери впливу просто не вписуються у 21 століття", - зазначив Домбровскіс.

Відповідаючи на питання про можливі наміри Путіна вирішити долю ЄС із США без власне ЄС віце-президент Єврокомісії наголосив, що США чітко відповіли, що вони "не збираються вирішувати нічого щодо Європи без Європи". "Ми ведемо дуже тісні консультації зі США. Сигнал із Заходу зрозумілий, що ми єдині", - розповів Домбровскіс.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2021 року віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що не бачить Україну частиною ЄС в найближчі 3-5 років. За його словами, питання вступу України до ЄС треба зберігати на порядку денному, але водночас важливо зосередити увагу на можливостях, які дає Угода про асоціацію.

11 вересня на той момент президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Україна перебуває на відстані "світлових років" від виконання критеріїв для вступу до Європейського Союзу. Кальюлайд вказала, у період її президенства, впродовж п'яти років, Україна не продемонструвала прогресу у виконанні Копенгагенських критеріїв.

Своєю чергою Кулеба заявив, що Євросоюз політично не готовий надати Україні членство, і це питання не стосується впровадження реформ. "Припиніть тримати Україну на гачку реформ... Я стомився бачити, як інші країни виховують нас реформами та не кажуть правду - що ми не хочемо вас в ЄС, тому що ми політично не готові!", - зазначив Кулеба.

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