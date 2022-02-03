Там запевнили, що витік відповідей США та НАТО на ультиматум Росії щодо "гарантій безпеки" стався не з американського боку.

У Пентагоні підтвердили, що раніше опублікований у ЗМІ текст, дійсно є письмовою відповіддю США Росії на її пропозиції щодо гарантій безпеки.

Про це розповів речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні.

Кібрі заявив, що цей витік підтвердив відсутність відмінностей між публічними заявами США та їхньою позицією на закритих переговорах.

"Пропозиції США опинилися у європейських ЗМІ. Ми не оприлюднювали цей документ. Але тепер, коли його побачив увесь світ, можна побачити, що ми праві, коли говоримо: немає відмінностей між нашими публічними заявами та нашою позицією на закритих переговорах", - зазначив Кірбі.

Він також сказав, що після публікації документів можна говорити про те, що існують можливості для діалогу між РФ та США.

Як повідомляв УНІАН, іспанська газета El País опублікувала реакцію США і НАТО на "гарантії безпеки" Росії. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Сполучені Штати відхиляють претензії Москви щодо принципу "відкритих дверей" НАТО у Європі, проте інших подробиць не повідомив.

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"Гарантії безпеки" для Кремля щодо України

26 січня посол США Джон Салліван передав міністерству закордонних справ РФ пропозиції США на поставлені Кремлем "гарантії безпеки" по Україні й НАТО. Це ж зробив й Альянс.

Держсекретар США Ентоні Блінкен згодом додав, що Вашингтон не публікуватиме текст пропозицій і просить Москву утриматись від такої публікації.

При цьому він наголосив, що відповідь США була узгоджена з ЄС та Україною.

Цьому передувала серія зустрічей між представниками РФ та НАТО з приводу політики членства в організації Північноатлантичного договору.

За результатами переговорів у січні члени НАТО відхилили ультиматум Кремля.

Тим часом США та ЄС працюють над інструментами впливу на РФ, яка зосередила довкола України 100-тисячне військо і, за оцінкою розвідок, може спробувати піти на новий наступ у лютому 2022 року.

Водночас російські посадовці публічно погрожують "тяжким сюжетом" для Європи у разі незадоволення їхніх "гарантій".

Володимир Путін називав вступ України до НАТО "червоними лініями", бо це, на його думку, може загрожувати нацбезпеці Росії. Хоча у ЄС та США неодноразово наголошували, що Київ не становить загрози РФ, і закликали Москву до деескалації.