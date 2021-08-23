Валдіс Домбровскіс зазначив, що це питання політичне й має бути одноголосно підтримане всіма країнами-членами.

В Європейській комісії оцінили перспективи членства України в Європейському Союзі. Віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що не бачить Україну частиною ЄС в найближчі 3-5 років.

Про це політик заявив в інтерв'ю РБК-Україна

"Що стосується вступу в ЄС, це в першу чергу політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами - відкриття нових переговорів про вступ. І вже в рамках цього процесу переговорів з'являється Дорожня карта", - зазначив Домбровскіс.

За його словами, питання вступу України до ЄС треба зберігати на порядку денному, але водночас важливо зосередити увагу на можливостях, які дає Угода про асоціацію. При цьому він вказав, що в найближчі 3-5 років питання про запуск процедури членства України в ЄС навряд чи буде піднято.

Читайте такожУкраїна може виїхати в ЄС та НАТО через 5-10 років-Шмигаль"Я так думаю, з урахуванням політичної ситуації в ЄС і того, як проходять питання щодо розширення, то так, думаю, що, на жаль, це малоймовірно в найближчі роки", - підсумував політик.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна і Грузія обговорили взаємодію на міжнародному рівні, в тому числі координацію спільних кроків з метою прискорення отримання повноправного членства в ЄС і НАТО.

Автор: Анастасія Горбачова