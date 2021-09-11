Глава українського МЗС вважає, що справа не в реформах: Євросоюз просто політично не готовий.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Євросоюз політично не готовий надати Україні членство, і це питання не стосується впровадження реформ.

Про це Кулеба сказав під час форуму "Ялтинська європейська стратегія", коментуючи перспективи вступу України до ЄС.

"Я не прохаю зробити виняток для України, ні! Те, що я прохаю, пропоную, і я ніколи не скаржусь, стосується визнання простого факту - що йдеться не лише про реформи, коли мова ведеться про вступ у Європейський Союз. І політичне рішення країн-членів ЄС прийняти іншу країну членом не лише ґрунтується на реформах. Припиніть тримати Україну на гачку реформ", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС заявляє, що реформи важливі й він підтримує їх, і робить усе можливе, аби Україна трансформувалася.

"Але я стомився бачити, як інші країни виховують нас реформами та не кажуть правду - що ми не хочемо вас в ЄС, тому що ми політично не готові! Не тому, що ви не готові в плані реформ! І знову, я хочу уникнути будь-якого непорозуміння, ми потребуємо реформ заради цієї країни, ми продовжимо реформи - і це абсолютний факт. Ми не прагнемо (отримати) жодних виправдань. Припиніть ставитись до нас таким чином", - наголосив міністр.

Глава МЗС заявив, що Україна не має якихось розбіжностей з Євросоюзом щодо важливості реформ.

"Я згодний, що граничний поріг для вступу зараз набагато вищий, ніж раніше. Але я наполягаю, що питання вступу є в першу чергу політичним. І якщо поглянете зараз на Західні Балкани, ви побачите, що вони (реформи - УНІАН) втілюються зараз, поки ми розмовляємо. Йдеться про політику", - заявив Кулеба.

"Якщо Європейський Союз на внутрішньому рівні ухвалить рішення про те, що Україна одна з нас - ми побачимо абсолютно іншу динаміку підтримки просування реформ. Це те рішення, яке має бути ухвалено", - сказав міністр.

Раніше президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд заявила, що Україна перебуває на відстані "світлових років" від виконання критеріїв для вступу до Європейського Союзу. За словами Кальюлайд, під час її президенства за 5 років Україна не продемонструвала прогресу у виконанні Копенгагенських критеріїв.

Читайте такожРада відмовилася просити у США статус основного союзника поза НАТООкрім того, в серпні в інтерв'ю українським журналістам Кальюлайд заявила, що Україні знадобиться 20 років, щоб бути готовою до вступу в ЄС. Також, за словами президентки Естонії, Українська держава не зможе стати членом НАТО, поки не поверне свої території. Кальюлайд закликала громадян своєї країни не інвестувати в Україну.

Віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина побачила у заяві Кальюлайд щодо 20 років до членства України в ЄС "сигнал про неготовність" Євросоюзу розширюватися.

З 21 лютого 2019 року незворотний курс України на вступ до ЄС та НАТО закріплено в Конституції.

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Автор: Віталій Саєнко