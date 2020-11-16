Глава МОЗ заявив, що у нього конструктивні відносини з президентом Зеленським.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував чутки про свою можливу відставку з посади.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"В мене абсолютно конструктивні нормальні робочі відносини з президентом України. Сьогодні була селекторна нарада, яку проводив Володимир Олександрович, тому все абсолютно нормально і в робочому порядку", - наголосив Степанов.

Також він прокоментував заяву народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка про те, що нібито є необхідна кількість голосів у парламенті для його звільнення.

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"Железняк і взагалі фракція "Голос" - це "серйозне" джерело інформації, і в мене своє відношення до цієї партії, до цієї фракції, деяких її членів, тим паче багато хто з членів цієї партії дотичний до того стану медицини, в якому вона перебуває зараз... Зрозуміло, я для них незручний міністр, і тому вони, мені здається, почали ініціювати мою відставку вже на наступний день після мого призначення", - додав Степанов.

Можлива відставка Степанова: що відомо

16 листопада співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на погоджувальній раді закликала парламент проголосувати у вівторок, 17 листопада, за відставку міністра охорони здоров’я Степанова та всього уряду через ситуацію, що склалася із лікуванням хворих на COVID-19.

Своєю чергою заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що у Верховній Раді почали збір підписів за проведення позачергового засідання, на якому планується розглянути постанову про звільнення очільника МОЗ.

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Автор: Віталій Саєнко