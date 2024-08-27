За даними УП, він може перебувати у Лондоні чи Стамбулі.

Молдова отримала запит на затримання українського народного депутата Артема Дмитрука, коли він перебував на її території, однак правоохоронці не мали законних підстав для цього.

Про це пише журналіст-розслідувач Української правди Михайло Ткач, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах країни. 24 серпня депутат пішки перетнув кордон через пункт пропуску "Паланка" та поїхав до поліцейського відділку у місті Штефан-Воде.

За даними Ткача, нардеп міг отримати тимчасовий притулок у Молдові. Поліція розслідує це, оскільки в такому разі він не мав би залишати країну того ж дня. Після цього Дмитрук відправився в аеропорт "Кишинів".

Відео дня

На той час правоохоронці вже отримали від України запит з проханням затримати нардепа, однак вони цього не зробили, оскільки не мали рішення суду чи підозри. Підстави для затримання надали вже наступного дня. З Риму Дмитрук міг відправитися до Лондона чи Стамбулу.

Виїзд Дмитрука з країни

Нагадаємо, раніше "Главред" писав, що народного депутата бачили у Молдові. 25 серпня Генпрокуратура повідомила про оголошення підозри Дмитруку, згодом Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону.

Вчора Дмитрук заявив, що його матір, дружину та двох дітей намагалися викрасти з готелю у Європі, а потім - в аеропорту.

Вас також можуть зацікавити новини: