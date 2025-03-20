Помер Вітольд Фокін, який був останнім прем’єр-міністром України, коли вона входила до СРСР, і першим в уже незалежній країні (3 жовтня 1990 - 1 жовтня 1992 року).
Онучка Вітольда Фокіна Марія, відома як співачка під сценічним ім'ям MASHA FOKINA, повідомила про смерть дідуся на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Там написано, що вона живе у Сполучених Штатах Америки.
Марія показала фото дідуся і підпис: "Дідусь" з "розбитим серцем". Її друзі під дописом висловили співчуття.
Біографія Вітольда Фокіна
Вітольд Павлович Фокін народився 25 жовтня 1932 року в місті Новомосковськ що на Дніпропетровщині. Після завершення навчання в Дніпропетровському, гірничому інституті він розпочав свою кар’єру у вугільній промисловості.
У 1990 році Фокін став першим заступником голови Ради Міністрів УРСР, а вже наступного року очолив уряд незалежної України. Саме він очолював уряд, коли в грудні 1991 року була підписана Біловезька угода, яка офіційно припинила існування Радянського Союзу.
Після відходу з посади він надовго відійшов від активної політики. Проте у 2020 році повернувся до публічного життя, ставши заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання війни на Донбасі. Він пояснив це тим, що "у фіналі свого життя хоче чимось допомогти своїй Батьківщині".
У вересні Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ініціюював відкликання Фокіна із ТКГ, оскільки той сказав, що поки не бачив підтверджень того, що Росія веде війну проти України.