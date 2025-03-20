Його не стало у віці 92 років.

Помер Вітольд Фокін, який був останнім прем’єр-міністром України, коли вона входила до СРСР, і першим в уже незалежній країні (3 жовтня 1990 - 1 жовтня 1992 року).

Онучка Вітольда Фокіна Марія, відома як співачка під сценічним ім'ям MASHA FOKINA, повідомила про смерть дідуся на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Там написано, що вона живе у Сполучених Штатах Америки.

Марія показала фото дідуся і підпис: "Дідусь" з "розбитим серцем". Її друзі під дописом висловили співчуття.

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Біографія Вітольда Фокіна

Вітольд Павлович Фокін народився 25 жовтня 1932 року в місті Новомосковськ що на Дніпропетровщині. Після завершення навчання в Дніпропетровському, гірничому інституті він розпочав свою кар’єру у вугільній промисловості.

У 1990 році Фокін став першим заступником голови Ради Міністрів УРСР, а вже наступного року очолив уряд незалежної України. Саме він очолював уряд, коли в грудні 1991 року була підписана Біловезька угода, яка офіційно припинила існування Радянського Союзу.

Після відходу з посади він надовго відійшов від активної політики. Проте у 2020 році повернувся до публічного життя, ставши заступником голови української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання війни на Донбасі. Він пояснив це тим, що "у фіналі свого життя хоче чимось допомогти своїй Батьківщині".

У вересні Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ініціюював відкликання Фокіна із ТКГ, оскільки той сказав, що поки не бачив підтверджень того, що Росія веде війну проти України.

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