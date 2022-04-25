Секретар РНБО впевнений, що 99% прихожан обов’язково вирішать так, як буде потрібно на користь нашої держави.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя, але те, що стосується церкви, мають вирішувати миряни.

Про це він повідомив в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Я вважаю, що це будуть робити миряни (припиняти діяльність російської церкви в Україні - УНІАН) і вони обов’язково зроблять. Тому що все, що пов’язане з Москвою,… має бути знищено на території України. Мені дивно, що навіть в так дні (в дні святкування Великодня - УНІАН) деякі народні депутати рядяться в попівські ряси московського патріархату і при цьому вони заявляють, що вони є прибічниками незалежної країни. Я хочу нагадати,… що це дуже небезпечна річ. У нас дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя: в економіці, в політиці і в інших сферах нашої життєдіяльності. Але те, що стосується церкви, це мають миряни вирішувати і я більш, ніж впевнений, що 99% прихожан тої чи іншої церкви обов’язково вирішать так, як буде потрібно на користь нашої держави", - сказав Данілов.

Він зазначив, що після всіх смертей, вбивств та інших злочинів, які скоїли окупанти в Україні, вплив Росії, започаткований Харківськими угодами, має бути припинений.

"Тому що цей рашизм, який почав з 2010 року напливати на нашу Україну, він має припинити існування… Саме у 2010 році нашу Україну спіткала ця перша біда, коли економічний рашизм почав панувати на території нашої країни. Це були так звані Харківські угоди", - зазначив Данілов.

Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада України ухвалила Закон про дерадянізацію законодавства України (№4284). Згідно з ним, такими, що не застосовуються на території України, визнаються близько 1 тисяч 200 актів органів влади СРСР та УРСР.

Сьогодні голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що парламент поки не планує забороняти в країні діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Стефанчук додав, що в майбутньому "ми подивимося, хто і як поводився під час війни".

Нагадаємо, друга хвиля декомунізації та дерусифікації в Україні почалася після повномасштабного вторгнення Росії.

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