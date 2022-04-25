Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя, але те, що стосується церкви, мають вирішувати миряни.
Про це він повідомив в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.
"Я вважаю, що це будуть робити миряни (припиняти діяльність російської церкви в Україні - УНІАН) і вони обов’язково зроблять. Тому що все, що пов’язане з Москвою,… має бути знищено на території України. Мені дивно, що навіть в так дні (в дні святкування Великодня - УНІАН) деякі народні депутати рядяться в попівські ряси московського патріархату і при цьому вони заявляють, що вони є прибічниками незалежної країни. Я хочу нагадати,… що це дуже небезпечна річ. У нас дерусифікація має відбутись по всіх напрямках нашого життя: в економіці, в політиці і в інших сферах нашої життєдіяльності. Але те, що стосується церкви, це мають миряни вирішувати і я більш, ніж впевнений, що 99% прихожан тої чи іншої церкви обов’язково вирішать так, як буде потрібно на користь нашої держави", - сказав Данілов.
Він зазначив, що після всіх смертей, вбивств та інших злочинів, які скоїли окупанти в Україні, вплив Росії, започаткований Харківськими угодами, має бути припинений.
"Тому що цей рашизм, який почав з 2010 року напливати на нашу Україну, він має припинити існування… Саме у 2010 році нашу Україну спіткала ця перша біда, коли економічний рашизм почав панувати на території нашої країни. Це були так звані Харківські угоди", - зазначив Данілов.
Як повідомляв УНІАН, раніше Верховна Рада України ухвалила Закон про дерадянізацію законодавства України (№4284). Згідно з ним, такими, що не застосовуються на території України, визнаються близько 1 тисяч 200 актів органів влади СРСР та УРСР.
Сьогодні голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що парламент поки не планує забороняти в країні діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Стефанчук додав, що в майбутньому "ми подивимося, хто і як поводився під час війни".
Нагадаємо, друга хвиля декомунізації та дерусифікації в Україні почалася після повномасштабного вторгнення Росії.