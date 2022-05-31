До перемоги над РФ громадянам України треба багато чого зробити, вважає секретар РНБО.

Владі України не можна заспокоюватися, доки з української землі не піде останній російський чобіт.

Ніхто не скасовував завдання Росії щодо знищення нашої країни, розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час інтерв’ю "Укрінформу".

За його словами, всі рішення Київ має приймати з розумінням цієї аксіоми.

"…Нам дуже складно на фронті, ідуть бої на території Луганської, Донецької та інших областей нашої країни. До того часу, доки вони не закінчаться, доки останній російський чобіт не піде з нашої території, нам не можна заспокоюватися. Завдання Російської Федерації щодо знищення нашої держави ніхто не відміняв…", - сказав секретар РНБО.

На думку Данілова, люди, які говорили, що Україна у квітні святкуватиме перемогу над Росією, казали "небезпечну річ".

Чиновник зазначив, що війна з Росією ще триватиме, і українцям до перемоги треба багато чого зробити.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Ворог спочатку скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і житло мирних людей. За відомостями української влади, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

Наприкінці травня радник керівника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк наголошував, що тривалість війни в Україні залежить від швидкості запровадження Заходом енергетичних санкцій проти РФ та обсягів постачання зброї.

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