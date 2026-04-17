Україну залучать до обговорення того, як розблокувати Ормузьку протоку, - Зеленський

Про протоку зараз кажуть те ж саме, що Україна свого часу казала про Чорне море, зауважив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі європейських країн щодо розблокування Ормузької протоки. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм.

Він наголосив, що усім відомо, наскільки важливою є ця протока, тоє "багато лідерів" збираються, щоб зкоординувати свої зусилля із гарантування безпеки в ній.

"І про цю протоку повторюємо майже те ж саме, що й ми говорили про Чорне море у 2022-23 роках, коли росіяни намагалися нам заблокувати Чорне море. Україна це завдання вирішила. Тепер вже всі у світі бачать, що безпека на морі – це глобальна цінність, а не чиясь окрема проблема. Безпеку треба захищати спільно. Ми сподіваємося, що висновки партнерів з усіх викликів, які є зараз, будуть сильними", – сказав Зеленський.

Участь європейських країн в розблокуванні протоки

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що між європейськими країнами виникли дискусії щодо того, як проводити місію із з безпеки морських шляхів в Ормузькій протоці. Зокрема зазначається, що Німеччина вважає за необхідне залучати США до цього процесу. Тоді як Франція виступає проти цього.

Водночас зазначається, що в будь-якому випадку участь європейських країн в регіоні можлива лише після забезпечення миру в Ірані. На зустрічі країни хочуть обговорити розмінування протоки, забезпечення того, щоб судна не стягували плату за проходження через протоку, а також захист міжнародних правил вільного судноплавства.

