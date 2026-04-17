В Ірані заявили, що повністю відкривають Ормузьку протоку: ціни на нафту впали

Прохід для суден оголосили відкритим на час дії режиму припинення вогню в Лівані.

На час дії режиму припинення вогню в Лівані Іран відкрив Ормузьку протоку. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі у соціальній мережі Х.

"Відповідно до угоди про припинення вогню в Лівані, прохід для всіх комерційних суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на решту періоду припинення вогню за узгодженим маршрутом, як вже було оголошено Організацією портів та мореплавства Ісламської Республіки Іран", – зазначив іранський посадовець.

Президент США Дональд Трамп підтвердив відкриття Ормузької протоки у мережі Truth Social, однак, за його словами, блокада США "залишатиметься у повній силі" щодо Ірану.

"Ормузька протока повністю відкрита і готова до роботи та повного судноплавства, однак морська блокада залишатиметься в повній силі і діятиме виключно щодо Ірану до того моменту, поки наша угода з Іраном не буде завершена на 100%. Цей процес має пройти дуже швидко, оскільки більшість пунктів уже узгоджено", - зазначив він.

За даними Reuters, після заяви міністра закордонних справ Ірану ціни на сиру нафту марки Brent впали на 11,12 долара, або 11,2%, - до 88,27 долара за барель. Ціни на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 11,40 долара, або 12%, - до 83,29 долара за барель.

Ормузьку протоку - стратегічно важливий вузький водний шлях, через який проходить близько 20–30% світового експорту нафти, - Іран заблокував наприкінці лютого, коли США та Ізраїль завдали по ньому перших ударів.

Аналітик Ілан Берман стверджує, що США знали про плани Ірану щодо Ормузької протоки ще 15 років тому. За його словами, у той час під час візиту до Центрального командування США він мав відверту розмову з високопоставленим військовим чиновником. Співрозмовник вже тоді розповів, що головним побоюванням для американських військових є навмисне "звуження" Ормузької протоки. Йдеться про сценарій, за якого Іран міг би використовувати такі методи, як мінування, проведення військових навчань або переслідування суден, що проходять, щоб спричинити глобальну енергетичну кризу.

Президент США Дональд Трамп оголосив про відкриття Ормузької протоки ще 15 квітня. За його словами, він "назавжди" відкриває Ормузьку протоку і робить це заради Китаю і "заради всього світу".

Перед тим міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що блокада Ормузької протоки суперечитиме інтересам міжнародної спільноти, і закликав усі сторони до спокою та стриманості. Він зазначив, що Китай готовий "зіграти позитивну та конструктивну роль" у вирішенні кризи, назвавши переговори вихідного дня у столиці Пакистану кроком у напрямку, що сприяє послабленню напруженості.

