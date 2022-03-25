Михайло Подоляк нагадав, що Володимир Путін одноосібно приймав рішення про війну проти України.

Панівна еліта в Російській Федерації намагається дистанціюватися від президента Володимира Путіна, розуміючи юридичні наслідки від війни проти України.

Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк.

"Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти України, яка передбачає атаки на мирні міста, приймав одноосібно президент Російської Федерації. Важливий симптом - панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки", - заявив Подоляк.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вдерлася на територію України, ворог бомбив як військові об'єкти, так і мирні населені пункти. Зокрема, бомбив противника не раз падали на Київ, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв і Харків.

У зв'язку з цим ряд країн світу, в тому числі країни-члени Євросоюзу, вирішили покарати російську владу, пропагандистів і олігархів з РФ за широкомасштабну агресію новими санкціями. Також у країнах Європи почали заарештовувати майно російських олігархів, в тому числі і яхти.

Станом на 13 березня Росія через санкції позбулася доступу до половини своїх золотовалютних резервів. На цьому тлі стала з'являтися інформація, що окремі російські олігархи обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна.

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