Включення держави до переліку держав-терористів здійснюється з огляду на виявлення з її боку ознак таких діянь

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про статус держави-терориста та держави-спонсора тероризму (№8002).

Текст законопроекту групи депутатів оприлюднено на сайті парламенту.

Законопроект визначає поняття держави-терориста та держави-спонсора тероризму, порядок визнання держави такою та порядок накладення санкцій на такі держави.

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Так, держава-терорист - це держава, влада якої базується на систематичному порушенні прав і свобод своїх громадян та громадян інших держав на її території, їх терорі й залякуванні та на застосуванні сили проти цивільного населення інших держав всупереч міжнародному праву.

Держава-спонсор тероризму - держава, яка надає матеріальну та іншу допомогу терористичному угрупуванню, яке становить загрозу національній безпеці України, або іншій державі-терористу.

Включення держави до переліку держав-терористів здійснюється з огляду на виявлення з її боку ознак таких діянь як, зокрема спрямовані проти своїх громадян незаконні спостереження, розгін мирних зібрань, контроль за медіа, побиття, тортури, масові арешти, показові суди; військові маневри і навчання, що проводяться поблизу кордонів України і становлять загрозу її незалежності й територіальній цілісності.

Також це вчинення кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку; створення та підтримка озброєних загонів найманців з метою знищення суверенітету чи завдання шкоди територіальний цілісності України.

Рішення про включення держави в перелік держав-терористів та перелік держав-спонсорів тероризму ухвалює Рада національної безпеки і оборони України. Воно вводиться в дію президентом України.

До держави, яка визнана державою-терористом, застосовуються такі санкції:

розрив дипломатичних відносин;

невизнання легітимності влади;

економічні санкції;

підтримка правозахисних рухів всередині держави-терориста.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ЄС визнати Росію державою-спонсором тероризму, тому що поведінка рашистів схожа на ІДІЛ. Вже 11 серпня Сейм Латвії визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм.

У свю чергу президент США Джо Байден відмовився визнавати Росію державою, яка спонсорує тероризм. Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що це може призвести до затримки експорту продовольства і поставити під загрозу операції з перевезення товарів через Чорне море.

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