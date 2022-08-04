Він наголошує, що Росія - номер один серед терористів.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Зараз відчувається, що в Росії почали усвідомлювати неминучість визнання державою-терористом. Після всього, що наробила російська армія та нібито приватні російські військові компанії, жодна інша терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі. Росія точно номер один серед терористів", - наголосив Зеленський.

Він додав, що це точно заслуговує на юридичні наслідки, зокрема у рішеннях Сполучених Штатів Америки та інших світових суб'єктів.

"І саме через це з Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони раптово вирішили визначити "азовців" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це очевидно абсурдно", - сказав президент.

2 серпня Верховний суд Росії оголосив "Азов" "терористичною" організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені із заводу "Азовсталь".

Одразу після вибуху Росія звинуватила Збройні сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома.

Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

3 серпня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про запуск місії з встановлення фактів стосовно вбивства українських військовополонених в Оленівці.

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