'Перемовини досягли нового рубежу': Зеленський натякнув, коли закінчиться війна

Президент не прямо, але досить зрозуміло окресли можливі строки закінчення війни.

Війна в Україні може завершитися вже в першій половині 2026 року. Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу.

"Ми відзначаємо те, що перемовини досягли нового рубежу разом з нашими європейськими партнерами і, звісно, зі США і усіма учасниками Коаліції охочих. Ми розуміємо, що ця війна може завершитися ще під час вашого президентства [в ЄС]", - зазначив він, звертаючись до кіпріотів.

Звідси випливає, що йдеться про першу половину 2026 року, оскільки Кіпр головуватиме в Раді ЄС до 1 липня 2026 року.

За його словами, ЄС відіграє ключову роль в мирному процесі. Він додав, що санкції проти РФ, підтримка України, зміцнення її обороноздатності сприяє здатності долати ворога.

"Новий пакет готується, багато кроків робляться для того, щоб завдати удари тіньовому флоту Росію, бо кожен долар, що втрачає Росія, вона втрачає як агресор", - наголосив Зеленський.

Переговори про мир в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 січня, президент України сказав журналістам, що США продовжують вести переговори з росіянами щодо завершення війни в Україні.

За його словами, проговорюють різні варіанти, але поки що Росія "крутить носом". При цьому додав, що партнери України достатньо сильні і можуть "ніс відкрутити", якщо захочуть.

