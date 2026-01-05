'Це не класична картина війни': у ЗСУ розповіли, що зараз відбувається в Гуляйполі

На сьогодні місто є великою "сірою зоною".

Зараз Гуляйполе Запорізької області є великою "сірою зоною", за яку точаться вуличні і стрілецькі бої, ситуація доволі складна. Про це в етері телемарафону сказав речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

Він зазначив, що, за даними української розвідки, під час боїв за Гуляйполе, противник змінив два угрупування своїх військ.

"За минулий місяць ворог втратив взагалі на південному напрямку - понад 10 тисяч військовослужбовців і з них 70 %- біля Гуляйполя", - сказав Волошин.

За його словами, у місті точаться запеклі бої, які не припиняються, противник намагається закріпитися, відтіснити Сили оборони, вибити наших захисників. При цьому додав, що майже по всьому місту в Сил оборони є позиції, працюють штурмові групи.

Розповів, що минулої доби, тобто 4 січня, був сумний рекорд - 64 бойових зіткнень на Гуляйпільському напрямку, з них, зокрема, 25 - у Гуляйполі, 20 - у Варварівці.

"Ворог проникає і в глибину нашої оборони. Це не класична картина війни, коли є одні позиції та інші позиції. Зараз Гуляйполе велика "сіра зона", за яку точаться вуличні і стрілецькі бої, ситуація доволі складна. Ворог за три дні отримав для підтримки штурмових дій додаткові 1600 боєприпасів різного калібру", - наголосив Волошин.

Також повідомив, що на Оріхівський напрямок противник перекинув додаткову кількість штурмових груп, навіть на передові позиції, щоб вести штурмові дії.

"Вони проходять по всій лінії бойового зіткнення цього напрямку. Противник намагається підійти до Павлівки і витіснити наших військових з селища Степногірськ. Тут ворог наносить велику кількість авіаційних ударів. Це ознаки того, що готує тут певну активацію", - наголосив Волошин.

За його словами, для ворога важливо захопити Степногірськ, бо селище розташоване за 20-25 км від Запоріжжя. Речник пояснив:

"Бо це, по-перше і висоти, а по-друге, звідси можна, підтягнувши певні види озброєння, завдавати ударів і здійснювати обстріли південних і східних околиць Запоріжжя, а також тримати під контролем логістичні шляхи, які йдуть, зокрема, із Запоріжжя до Гуляйполя та Оріхова. І загрожувати зі сходу містечку Оріхів, яке зараз тримається".

Сил оборони півдня України. При цьому спрогнозував, що біля Оріхова активізуються штурмові дії, зокрема, в Малих Щербаках, в Малій Токмачці, Новоандріївці, Новоданилівці, бо ворог намагатиметься ближче підійти до Оріхова.

Війна в Україні - ситуація у Гуляйполі

Як повідомляв УНІАН, аналітики моніторингового проєкту DeepState зазначали, що місто Гуляйполе Запорізької області знаходиться у низовині, і рельєф місцевості ускладнює оборонні дії.

Зокрема, місто перебуває повністю у "сірій зоні", бо противник, як і українські сили, присутній практично всюди. Зазначали, що в одному підвалі можуть бути бійці Сил Оборони України, а в сусідньому противник.

Як пояснюють аналітики, основну складність для українських підрозділів складає рельєф, адже Гуляйполе знаходиться в низовині і заводити людей в місто стає складною задачею. І для ворога ситуація аналогічна, але особового складу в них більше в рази, тому їм байдуже на рельєф.

