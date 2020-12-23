Лояльні до Кремля політичні сили досягають значного прогресу в Україні, а їхній лідер вважає, що настав час для ще більшого успіху.

Такі зміни можуть здивувати всіх, хто стежив, як учасники протестів всього лиш шість років тому розвернули Україну в бік Європи. Після революції президент Росії Володимир Путін анексував український Крим й розпалив війну на кордоні колишнього союзника, яка триває й досі.

Але український лідер Володимир Зеленський все більше занурюється в мутну політичну систему, для знищення якої його й обрали. Тож з'явилося вікно можливостей, щоб зіграти на все більшому розчаруванні, - пише Bloomberg. Популярність "Опозиційної платформи - За життя", яка підтримує тісні зв'язки з Росією, зараз найвища з часів, коли учасники протестів повалили лояльний до Кремля режим Віктора Януковича в 2014 році. Партія консолідує підтримку проросійських виборців.

Читайте такожВід Ахметова до Медведчука: опубліковано рейтинг найбагатших українців"Довіри до Зеленського і його партії немає. Я кажу відкрито, що повинні йти однією дорогою з Росією, що ми повинні зробити все, щоб відновити відносини. Люди вірять в це дедалі більше", - сказав голова ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого Володимир Путін роками підтримує як свою людину в Україні.

Видання також нагадує, що українського політика і російського президента також об'єднують родинні зв'язки. Оскільки Путін - хрещений батько доньки Медведчука. Останній опинився під санкціями США за те, що допомагав підірвати суверенітет України. Медведчук зосередився на війні на Донбасі, яка коштувала життя більш ніж 13 тисячам людей. Зеленський не зміг виконати свою обіцянку про встановлення миру, яка допомогла політичному новачку здобути перемогу на президентських виборах в 2019 році.

ОПЗЖ підтримує конституційні зміни, які дадуть окупованим територіям автономію. І цей статус може поставити хрест на меті України інтегруватися в ЄС і НАТО. Для політичної кар'єри Зеленського такий крок був би самогубством.

Читайте такожОфіс ОПЗЖ у Харкові облили червоною фарбою (фото)Попри зростання цифр в результатах опитувань, партія Медведчука контролює лише приблизно 10% місць в парламенті. І в неї не багато шансів хоч колись потрапити в національний уряд. Все через російську окупацію Криму, мешканці якого здебільшого підтримували проросійських політиків.

"Потенціал подальшого збільшення підтримки є, але він обмежений 25% виборців. Це люди з ностальгією за СРСР, які хотіли б жити в Росії", - сказав директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Але ОПЗЖ все ще може бути корисною для Кремля. Вона об'єдналася з олігархами в парламенті, які виступають проти реформаторських законопроектів, необхідних для отримання 5 мільярдів доларів від МВФ. Тим часом, Медведчук часто з'являється в телевізійних ефірах на каналах своїх друзів і соратників. Він часто розповідає про розмови з Путіним, з яким він зустрічався тричі цього року. На каналах також показали, як Медведчук робить щеплення за допомогою російської вакцини в окупованому Криму. Хоча Україна не планує купувати російський препарат, чия ефективність досі не доведена.

Читайте також"Медведчук її зажав?": хворий на коронавірус нардеп від ОПЗЖ шкодує, що не прищепився путінською "вакциною"Російський вплив через такі телеканали викликає тривогу в Україні. Але Зеленський, який сам збудував телевізійну кар'єру до президенства, так і не виконав погрози розібратися з сумнівною ситуацією щодо власності ЗМІ. Зараз Медведчук насолоджується зростанням популярної свої партії, хоч і визнає межу цього зростання.

"Є підстави для проведення дострокових виборів, які краще відобразять інтереси людей", - сказав він, додавши, що ініціювати такі вибори буде все ж дуже складно.

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Переклад: Лесь Димань