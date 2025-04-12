Глава МЗС зробив висновок на зустрічах у Туреччині про глобальну важливість і значущість України.

У світі підтримують принциповий підхід України щодо завершення війни, яку розв'язала Росія. Таку заяву в інтерв'ю Укрінформу зробив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, підбиваючи підсумки свого візиту до Туреччини, де завершується Анталійський дипломатичний форум.

"Ключовий висновок, який можемо зробити за результатами двосторонніх та багатосторонніх зустрічей, участі в дискусійних панелях, - усі розуміють необхідність та важливість завершення війни в Україні у справедливий спосіб", - сказав він.

За словами міністра, у світі спостерігається підтримка досягнення всеосяжного справедливого миру в Україні та завершення російської агресії.

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"Також я чітко бачу і можу зробити висновок про глобальну важливість і значущість України. Що безпека в Україні, і те, в який спосіб закінчиться ця війна проти України, напряму впливає на безпекову ситуацію в інших регіонах світу", - додав він.

Міністр пояснив, що ситуація в Україні безпосередньо впливає на Африку, Близький Схід, Індо-Тихоокеанський регіон, оскільки це все взаємопов'язано.

"Всі мої співрозмовники, з ким я тут зустрічався, визнають це, і я відчув їхню підтримку. Це підтримка нашого принципового підходу. Тому що ми захищаємо, за великим рахунком, основоположні принципи Статуту ООН, територіальну цілісність і суверенітет, відстоюємо принципи міжнародного права", - підсумував він.

Переговори про припинення вогню в Україні - заяви Сибіги

Як писав УНІАН, раніше Сибіга говорив, що Україна хоче закінчити війну цього року. Тоді він зазначив, що в інтересах усіх країн підтримати Київ, щоб на світовій арені ніхто не наслідував приклад Росії.

Через місяць після пропозиції про повне перемир'я Сибіга зазначив, що РФ є єдиною перешкодою до встановлення режиму повного припинення вогню. Міністр закликав посилити тиск на Москву.

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