Він зауважив, що не проти усунути цю першопричину, і завуальовано натякнув, що ця першопричина - РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтримав заклик "усунути першопричини" повномасштабного вторгнення росіян в Україну, зазначивши, що вони стосуються як раз Росії.

У повідомленні в X міністр зауважив, що першопричинами війни є те, що російський диктатор Путін заперечує право України на існування та його бажання знищити українську націю. "Геноцидна мета, яку підтримують росіяни", - написав він.

"Саме тому Росія розпочала війну, чинить звірства і намагається силою змінити кордони. Тож так, усуньмо першопричини", – додав він.

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Нагадаємо, що теза про усунення першопричин є основною в російській пропаганді. Але під цими першопричинами росіяни розуміють розширення нато та націоналізм в Україні.

Резолюція США щодо війни в Україні

США висувають альтернативну резолюцію ООН щодо війни в Україні. Зокрема, документ США, "закликає якнайшвидше припинити конфлікт і надалі закликає до тривалого миру між Україною та Росією". До того ж в цій резолюції РФ не називають агресором.

Росія запропонувала поправку до цього пункту з таким формулюванням: "закликає якнайшвидше припинити конфлікт, у тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією".

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