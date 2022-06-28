У Путіна пропонують Зеленському капітуляцію.

Війна в Україні може закінчитися до кінця доби, якщо у Києві віддадуть наказ про складення зброї та капітулюють.

Таку заяву зробив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Українська сторона може все припинити до кінця поточної доби, потрібен наказ націоналістичним підрозділам скласти зброю, наказ військовим українським скласти зброю і потрібно виконати умови Російської Федерації. Все може закінчитися до кінця доби. Решта – це вже роздуми глави Української держави", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський на саміті G7 заявив, що хоче завершити розв'язану Росією війну до кінця 2022 року.

На початку червня Путін в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що постачання Заходом зброї в Україну може "затягнути збройний конфлікт", а Росія нібито зробить відповідні висновки, якщо Захід буде поставляти Україні ракети дальньої дії.

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що події, які ознаменують переломний момент у війні проти Російської Федерації, очікуються вже з початку серпня. Бойові дії до кінця року знизяться до мінімуму.

Довідка УНІАН. Війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого, проте не оголошували війну, а назвали свої дії "спецоперацією", зокрема, для "денацифікації" наших громадян. Проти нашої країни, зокрема, воювали кадирівці.

Спочатку вороги бомбили військові об'єкти, а потім атакували й цивільні.

Українські воїни давали гідну відсіч ворогові. Генштаб Збройних сил України повідомляв, що станом на 28 червня на нашій землі ліквідували приблизно 35250 ворогів.

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