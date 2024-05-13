При цьому посол України в Польщі Василь Зварич каже, що Варшава не зупиняла переговорів з Києвом щодо аграрних питань, і вони тривають на всіх рівнях.

Польща зупинила переговори з Україною щодо протестів фермерів на кордоні. Причиною такого рішення стало оголошення підозри у корупції колишньому міністру аграрної політики Миколі Сольському, заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак.

"Переговори з Києвом перервано, тому що ми не будемо вести переговори з людьми, які мають звинувачення в корупції. Це питання має бути проясненим. Ми планували ще один раунд переговорів на 14 травня, але вони були скасовані", – сказав він в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna.

Польський чиновник зауважив, що протести фермерів майже завершилися. Водночас ті, що ще час від часу відбуваються, за його словами, організовуються за політичним замовленням і проводяться людьми, які звикли проводити кампанії перед виборами до Європейського парламенту".

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Варто зазначити, що посол України в Польщі Василь Зварич заявив в коментарі "Укрінформу", що Варшава не зупиняла переговорів з Києвом щодо аграрних питань, і вони тривають на всіх рівнях.

"Йдеться не про зупинку переговорів, адже розмови тривають і далі на всіх рівнях, в тому числі на рівні посольства. З відомих нам обʼєктивних причин просто виникла потреба перенести термін зустрічі міністрів сільського господарства України і Польщі на пізніше, коли з українського боку буде визначено офіційну особу Міністерства аграрної політики для участі в такій зустрічі. Але хочу запевнити, що інтерес до продовження зустрічей на рівні профільних міністерств із залученням асоціацій фермерів двох країн залишається високим, і такий діалог є ефективним", – наголосив він.

Справа Сольського

9 травня 2024 року Верховна Рада України звільнила з посади міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського. За відповідне рішення проголосували 273 народних депутата.

Раніше в НАБУ викрили схему заволодіння державними землями на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. гектарів. Також слідчі запобігли спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га. За даними САП, злочинну групу очолював колишній голова аграрного комітету Верховної Ради – міністр Микола Сольський. Також до неї входили посадовці органів Держгеокадастру та особи, які контролювали діяльність цих органів.

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