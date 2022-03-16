Президент України також подякував своєму турецькому колезі за важливу підтримку.

Президент України Володимир Зеленський обговорив із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом боротьбу з російською агресією та шляхи активізації мирного діалогу з РФ.

Про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Провів перемовини з другом України президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Повідомив про перебіг боротьби українського народу проти агресії, що триває", - написав він.

Президент України також подякував своєму турецькому колезі за важливу підтримку.

"Обговорили також шляхи активізації мирного діалогу", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Криму в 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України.

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