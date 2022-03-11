Турецький президент розкритикував світ за реакцію на російську агресію в Криму й на Донбасі.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Криму в 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України.

Про це він сказав на церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму, передає "Укрінформ".

"Якби весь захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим в 2014 році, чи зіткнулися ми з сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчали про окупацію Криму, зараз вже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу і недійсна в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародне співтовариство не виявило необхідну чутливість і не надало необхідну підтримку для усунення цієї несправедливості", - заявив він.

Нинішній агресії, за словами турецького президента, можна було запобігти, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш дієво.

"Україна залишилася одна у своїй справедливій боротьбі. Сьогодні ми стикаємося з руйнівними й болючими наслідками проблем, які можна вирішити по дипломатичному шляху, якщо вчасно проявити сильну волю. Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої будинки, діти, сповнені страху і тривоги, міста в руїнах, невинні гинуть, наша печаль зростає в геометричній прогресії", - сказав президент Туреччини.

Він також констатував, що війна Росії проти України призвела до загострення проблеми з біженцями.

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