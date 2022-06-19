За словами Зеленської, до початку вторгнення було багато інформації, проте у військові таємниці вона не була посвячена.

Перша леді України Олена Зеленська, згадуючи початок повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, каже, що того ранку "потрапила в паралельну реальність".

Про це вона розповіла в інтерв'ю The Guardian.

За словами Зеленської, до початку вторгнення було багато інформації, проте у військові таємниці вона не була посвячена.

"(До 24 лютого – ред.) було дуже багато різної інформації з різних боків. Але, звичайно, мене не посвячували ні в які військові таємниці. У мене було відчуття, ніби я потрапила в паралельну реальність... При всьому цьому важливо було також тримати себе в руках, тому весь день (24 лютого – ред,) я провела з дивною посмішкою на обличчі — адже мені не можна було передати відчуття паніки дітям. Ми просто слідували вказівкам охорони та робили те, що нам говорили" - розповіла Зеленська.

Зеленська також зазначила, що хотіла б повністю виключити можливість тиску на президента України через родину.

"Звичайно, сім'ю можна використовувати для тиску на президента. І мені б не хотілося, щоб (Володимиру Зеленському - ред.) довелося обирати між інтересами родини і його президентськими обов'язками. Тому якщо був хоч найменший шанс, що таке може трапитися, його слід було виключити", - наголосила Зеленська.

Водночас, Зеленська зазначила, що не хотіла б розкривати інформацію про те, де її сім'я провела перші місяці війни.

"Чим менше я скажу, тим в більшій безпеці перебуватиму", - сказала перша леді України.

Війна в Україні та перша леді:

19 квітня Олена Зеленська розповіла, чим займається під час війни в Україні.

9 травня перша леді США побувала в Ужгороді та зустрілася з першою леді України.

21 травня Зеленська розповіла про проблеми в сім'ї після вторгнення РФ.

11 червня 2022 року перша леді України Олена Зеленська в Telegram опублікувала кілька порад для допомоги хворим на епілепсію.

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