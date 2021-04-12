Глава МЗС заявляє, що Україні потрібна практична підтримка, оскільки вербальних заяв про занепокоєння до Росії може бути недостатньо.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що прямує до Брюсселю за практичною підтримкою від країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на тлі стягування військ Російської Федерації до українських кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Зараз усі зусилля наших партнерів спрямовані на те, щоб довести до Російської Федерації не благорозумність її подальшої збройної ескалації проти України", - заявив Кулеба.

Читайте такожГенсек НАТО і держсекретар США обговорили ситуацію на кордоні України

"Ми зараз перебуваємо у тій фазі, коли мають бути максимальні вербальні сигнали по всіх каналах до Російської Федерації, і Німеччина та Франція ці сигнали надсилають", - зазначив міністр.

У зв'язку з цим, міністр підкреслив, що задача України максимально мобілізувати міжнародних партнерів.

"Але ми маємо всі з вами розуміти, що не дай боже, але може настати фаза, коли будь-яких висловлювань, занепокоєння і словесних вербальних закликів до Росії вже буде вкрай недостатньо", - наголосив Кулеба.

Глава МЗС відзначив, що настав час говорити про те, якою практичною може бути підтримка України у разі масштабного збройного загострення.

"Мій візит до Брюсселя пов'язаний саме з цим", - сказав Кулеба і додав, що з країнами-членами НАТО будуть обговорюватися "дуже конкретні речі".

Загострення конфлікту РФ з Україною: реакція світу

У Брюсселі 13 квітня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Учасники засідання обговорять загострення Росією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, а також дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.

Також Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Брюссель у день проведення Комісії Україна - НАТО.

Комісія Україна-НАТО (КУН) є найвищим органом, який ухвалює рішення стосовно розвитку відносин України та Альянсу і спрямовує заходи практичного співробітництва. Вона також є форумом для консультацій між країнами-членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко