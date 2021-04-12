Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що прямує до Брюсселю за практичною підтримкою від країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на тлі стягування військ Російської Федерації до українських кордонів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.
"Зараз усі зусилля наших партнерів спрямовані на те, щоб довести до Російської Федерації не благорозумність її подальшої збройної ескалації проти України", - заявив Кулеба.
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"Ми зараз перебуваємо у тій фазі, коли мають бути максимальні вербальні сигнали по всіх каналах до Російської Федерації, і Німеччина та Франція ці сигнали надсилають", - зазначив міністр.
У зв'язку з цим, міністр підкреслив, що задача України максимально мобілізувати міжнародних партнерів.
"Але ми маємо всі з вами розуміти, що не дай боже, але може настати фаза, коли будь-яких висловлювань, занепокоєння і словесних вербальних закликів до Росії вже буде вкрай недостатньо", - наголосив Кулеба.
Глава МЗС відзначив, що настав час говорити про те, якою практичною може бути підтримка України у разі масштабного збройного загострення.
"Мій візит до Брюсселя пов'язаний саме з цим", - сказав Кулеба і додав, що з країнами-членами НАТО будуть обговорюватися "дуже конкретні речі".
Загострення конфлікту РФ з Україною: реакція світу
- У Брюсселі 13 квітня відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
- Учасники засідання обговорять загострення Росією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, а також дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.
- Також Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Брюссель у день проведення Комісії Україна - НАТО.
- Комісія Україна-НАТО (КУН) є найвищим органом, який ухвалює рішення стосовно розвитку відносин України та Альянсу і спрямовує заходи практичного співробітництва. Вона також є форумом для консультацій між країнами-членами Альянсу та Україною з тих питань безпеки, що викликають обопільну зацікавленість.
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