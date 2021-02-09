22-річна член партії "Опозиційна платформа - За життя" Карина Дячун, яка працювала секретарем народного депутата від цієї політсили Іллі Киви, стала заступником голови Полтавської районної ради.
Про це повідомляє "Полтавщина".
Журналісти дізналися, що Карина Дячун в липні 2019 року була визнана винною в крадіжці смартфона iPhone 6 Plus з магазину Та-Da. Дівчина непомітно взяла телефон, вимкнула його і забрала собі. Коли ж вона включила його вдома, їй подзвонили з поліції і попросили повернути телефон.
У суді уродженка села Діброва Котелевського району Полтавської області повністю визнала свою провину і розкаялася. Їй присудили штраф у розмірі 850 гривень. До речі, Дячун є випускницею Харківського університету внутрішніх справ.
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Після цього дівчина вирішила балотуватися на місцевих виборах у 2020 році. У листопаді вона стала депутатом Київської райради Полтави, однак обрала мандат депутата Полтавської районної ради і в січні 2021 року була обрана заступником її голови.
При цьому Ківу ніяк не збентежила судимість його секретарки:
"Вона працювала в офісі в якості мого секретаря. Щодо суду, то запитаю: ну і що? Я мав судимість. Я дивлюся не на це, а на ділові та людські якості. Є така приказка "від суми і в'язниці – не зарікайся". Тому я погодив її призначення секретарем, а потім підтримав і її висунення", - сказав нардеп.
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