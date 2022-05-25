У Заходу немає впевненості в собі, вважає президент України.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що в Україні не забули про закриття неба.

Про це глава держави сказав під час онлайн-включення в рамках "Українського сніданку" на економічному форумі в Давосі.

"Ми боролися з питанням закриття неба. Потім, крок за кроком, це питання забули. Хтось забув - ми не забули. З неба прилітає щодня, і ми нічого тут не забули. Чи є впевненість у собі в Заходу? Немає впевненості", - сказав він.

За його словами, небо не закривають через острах війни НАТО проти Росії.

"Окей. Сказали ми. Давайте нам, будь ласка, тоді літаки - це ж не буде вже війна НАТО проти Росії", - додав президент України.

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Вороги запускали ракети по військових об'єктах і атакували житло цивільних.

Низка країн, зокрема США і держави-члени Євросоюзу, підтримали Київ - вирішили надати українській стороні озброєння, запровадили проти Росії нові санкції, але не захотіли закривати небо над нашою країною.

На початку травня в ООН повідомляли, що в Україні вже задокументовано загибель 3 381 людини. За відомостями української влади, лише в одному Маріуполі загинули понад 20 тисяч осіб.

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