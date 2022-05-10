В Україні з початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації нарахували 3 381 жертву.
Під час війни в нашій країні поранено 3 680 осіб, повідомило Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини.
За його даними, серед убитих є, зокрема, 1 227 чоловіків, 787 жінок та 166 дітей.
В ООН додали, що реальна кількість жертв війни в Україні може бути набагато більшою.
В Організації також повідомили, що кількість українців, переміщених всередині країни через вторгнення РФ, вже перевищила вісім мільйонів осіб.
Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Супротивник скидав бомби на військові об'єкти, а потім обстрілювали й цивільні.
На початку квітня в ООН повідомляли, що було задокументовано загибель 1 480 осіб внаслідок широкомасштабного вторгнення РФ.
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