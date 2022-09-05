17 березня 2024 року в Росії пройдуть вибори президента.

Колишній представник України у Тристоронній контактній групі, журналіст Сергій Гармаш припустив, що Путін не допустить президентських виборів у РФ в 2024 році, ініціювавши в країні запровадження воєнного стану.

Гармаш дав інтерв'ю для Obozrevatel.

"Я думаю, поки Путін живий, всі питання вирішуватиме він, оскільки сьогодні вся силова структура замкнута на ньому. Жодні "партії миру" (в Кремлі - УНІАН) та інші не в змозі щось змінити, допоки він живий і дієздатний.

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На жаль, Путін не має варіантів. 2024 року у нього вибори, можливо, останні у його житті. Йому дуже хочеться прийти до цих виборів переможцем, щоб отримати добрий результат, який залишиться в історії. Якщо він не отримує цього результату на полі битви – приєднання територій – а він такого результату, я сподіваюся, не отримає – то у нього не залишиться іншого варіанта, щоб якомога довше затягувати конфлікт.

Для цього він може запровадити воєнний стан у 2024 році, загальну мобілізацію і так взагалі уникнути виборів. Їх просто не буде. Потрібно розуміти, що все йде до цього. Це буде зумовлено бажанням цієї людини залишатися при владі", - сказав Гармаш.

Зазначимо, що 17 березня 2024 року в Росії пройдуть вибори президента. А 31 березня того ж року в Україні відбудуться теж вибори президента.

Нагадаємо, що 5 вересня з'явилася інформація, що чотири генерали звільнені з армії рашистів.

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