Вона висловила думку, що на це не підуть десятиліття.

Спікер Бундестагу Бербель Бас після візиту до Києва виступила за прискорення процесу надання Україні членства в Євросоюзі.

Про це Бас сказала в ефірі ZDF.

Вона закликала прискорити процедури, "щоб можна було дати перспективу" членства.

"Це дуже, дуже важливо для України: щоб вони отримали дорожню карту, графік", – сказала Бас.

За її словами, це дасть зрозуміти, коли Україна відповідатиме критеріям вступу.

"Сподіваюся, що це не займе десятки років", – зазначила Бас.

Також спікер Бундестагу заявила, що оптимістично налаштована, і "оскільки ми всі хочемо, щоб Україну прийняли в ЄС, то зараз все буде прискорено".

Як повідомляв УНІАН, 9 травня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України до Євросоюзу, швидше за все, займе "кілька років, можливо, кілька десятиліть", при цьому він запропонував кілька ініціатив, які могли б допомогти прискорити цей процес.

8 травня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Бундестагу Німеччини Бербель Бас, яка прибула з візитом до Києва. Сторони обговорили оборонне сприяння Україні з боку Німеччини, курс України на вступ до ЄС та фінансову підтримку.

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