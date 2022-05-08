Глава держави подякував Німеччині за фінансову підтримку економіки України.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Бундестагу Німеччини Бербель Бас, яка прибула з візитом до Києва.

Глава держави наголосив на важливості її візиту в Україну в цей складний час і в особливий день - День пам'яті та примирення, йдеться на сайті офісу президента.

Зеленський подякував Німеччині за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і підкреслив, що країна очікує від Німеччини сильного і впевненого лідерства в допомозі в боротьбі з російським агресором.

Сторони обговорили в першу чергу подальше оборонне сприяння Україні з боку Німеччини, а також посилення санкцій проти Росії.

Глава держави відзначив прийняття Бундестагом резолюції із закликом до уряду Німеччини розширити і прискорити надання Україні важкого озброєння.

"Це дуже важливо на сьогодні. Це одна з пріоритетних речей для України", - підкреслив він.

Окрему увагу було приділено вступу України до ЄС. Зеленський висловив переконання, що Берлін підтримає надання Україні статусу кандидата.

"Хотілося, щоб ви і Бундестаг підтримали Україну в питанні резолюції підтримки майбутнього членства України в Європейському Союзі. Скажу відверто - ми говорили з паном Мерцем (мова йде про голову Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца - УНІАН), і він нам дуже сильно про це говорив, дуже сильно обіцяв, тому ми чекаємо на таку підтримку", - сказав президент України.

Глава держави висловив подяку Німеччині за фінансову підтримку економіки України і закликав зіграти провідну роль у відновленні зруйнованих російською армією українських територій.

У свою чергу Бербель Бас подякувала Зеленському за зустріч. Вона зазначила, що для неї дуже важливо саме 8 травня бути в Україні і мати можливість вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни.

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