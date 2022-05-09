Канцлер Німеччини зазначив, що президент Росії поставив під загрозу мир в Європі.

Німеччина продовжить поставки зброї Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступати на конгресі Федерації німецьких профспілок.

За його словами, через позицію Росії, Німеччина продовжить поставки зброї Україні.

"І так, Німеччина також постачає Україні великі партії озброєння, як і всі наші друзі і партнери в Європі та Північній Америці. Тут в країні це не беззастережно, адже як може бути інакше, якщо ми протягом багатьох років не постачали зброю в зони конфліктів. Але Путін не залишив нам іншого вибору", - сказав канцлер.

Шольц зазначив, що президент Росії поставив під загрозу мир в Європі.

"І це йому не зійде з рук. Ось чому ми допомагаємо Україні", - підкреслив Шольц.

Канцлер заявив, що Путін відмовився від принципу непорушності кордонів у Європі "заради свого реваншистського проекту Російської імперії".

"Прийняти це означало б не тільки відмовитися від жертв. Це означало б заохочення агресора в його злочинній діяльності", - зазначив Шольц.

За словами канцлера, Німеччина і надалі допомагатиме Україні в боротьбі з Російською Федерацією.

Раніше після зустрічі лідерів країн "Великої сімки" канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир на умовах Росії приймати не можна.

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