Одна з країн НАТО підтримала майбутнє членство України в Альянсі

Це право не може диктувати Путін, зазначив очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна.

Україна повинна лишати за собою право можливого вступу до НАТО у майбутньому. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтервʼю "Радіо Свобода".

"Трамп чітко заявив, що не підтримує вступ України до НАТО на даний момент. Однак цей варіант має залишатися відкритим на майбутнє. Його не може диктувати Путін", – заявив Цахкна.

Він додав, що Київ вже має помітну роль у безпекових питаннях регіону. Зокрема завдяки наявності "майже мільйона військовослужбовців із багаторічним бойовим досвідом", а також "потужним інноваціям та можливостями оборонної промисловості, які швидко зростають". На тлі цього він зазначив, що Україна завдяки вступу в НАТО не лише отримає гарантії від Альянсу, а й зробить власний внесок у безпеку Європи.

"Якщо миру буде досягнуто, Росії доведеться ретельно подумати, перш ніж переміщувати сили до кордонів НАТО, оскільки Україна буде частиною цієї системи безпеки. Україна вже продемонструвала свою готовність боротися за свободу", – додав Цахкна.

Раніше видання The Telegraph зазначало, що Україна наразі знаходиться найближче до вступу в НАТО у своїй історії, однак членство в Альянсі для Києва все одно лишається недосяжним. Зазначається, що причиною цьому є імперські фантазії Путіна, які десятиліттями змушували союзників відкидати саму ідею членства України в НАТО.

На тлі війни на Близькому Сході та погроз Трампа щодо виходу США з НАТО, Європа намагається знайти альтернативу Альянсу. Зокрема міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес закликав Європу рухатися в напрямку створення загальноєвропейської армії та інтеграції оборонних галузей.

