Україна та НАТО ніколи не були так близькі, але українське членство все одно залишається недосяжним.

Україна і НАТО ніколи не були такими близькими, ні в плані політичної взаємодії, ні практичного співробітництва. Ніколи діалог не був таким інтенсивним і заснованим на довірі, як зараз.

Однак є сила, яка надійно продовжує утримувати Україну поза НАТО, йдеться в матеріалі The Telegraph. Видання зазначило, що Україні постійно доводиться вигадувати формати та приводи, щоб донести свою позицію до союзників і краще зрозуміти їхні підходи. Однак є низка країн, які вже психологічно сприймають Україну як члена НАТО і самі пропонують постійний зв'язок або навіть координацію.

Але, як зазначило видання, справжня причина, через яку Україна досі не в Альянсі, – це болісні імперські фантазії людини в Кремлі, які десятиліттями змушували союзників відкидати саму ідею членства України в НАТО – під іншими, звичайно, більш благородними приводами, такими як недостатні антикорупційні реформи або просто "відсутність консенсусу".

"Неможливість вступу України до НАТО в найближчому майбутньому – це лише політична конструкція. Ні більше, ні менше. Її можна нескінченно зміцнювати, а можна дуже швидко зруйнувати", – написало видання.

Ця конструкція ґрунтується на 3 міфах, які Росія успішно впровадила в багатьох столицях світу. По-перше, міф про те, що Москві обіцяли, що НАТО не розширюватиметься, бо присутність НАТО біля кордонів Росії нібито загрожує її безпеці. Насправді – ні. Останній лідер СРСР, якому це нібито обіцяв Вашингтон, особисто спростував це.

По-друге, міф про те, що якщо Україна стане членом НАТО, Росія почне проти неї війну. Справа в тому, що Росія вперше завдала Україні військового удару саме тоді, коли Київ під тиском Москви ухвалив закон про нейтральний статус і не мав наміру вступати до НАТО.

"Навіть Генрі Кіссінджер, який тривалий час вважав, що Україну не слід запрошувати до НАТО, щоб не провокувати РФ, після початку повномасштабного вторгнення визнав, що жодних обмежень на членство України більше немає", – написало видання.

Більше того, абсолютно очевидно, що Україна в НАТО була б набагато кращою гарантією безпеки для Росії, ніж Україна, яка діє повністю незалежно у відповідь на загрози з боку Кремля, вважає видання.

По-третє, міф про те, що Росія розпочала повномасштабну війну, тому що Україні було обіцяно членство в НАТО. Насправді тодішня адміністрація президента Джо Байдена була категорично проти запрошення України до НАТО, прикриваючись надуманим аргументом про корупцію.

"Росія розпочала війну, тому що хотіла – і досі хоче – знищити Україну, ліквідувати українську державність і стерти українську ідентичність, а не тому, що боялася членства України в НАТО. Членство в НАТО є неприйнятним для Росії не тому, що воно їй загрожує, а тому, що воно ускладнює завдання знищення України та відновлення імперії", – зазначається в матеріалі.

Також йдеться про те, що членство України в НАТО, так само як і в Євросоюзі, стало б найяснішим сигналом для російської влади та суспільства про те, що Україна ніколи більше не стане частиною будь-якої версії російської імперії.

"Важко зрозуміти, чому це так складно усвідомити: нечленство України в НАТО не є метою Росії у війні. Це лише інструмент для досягнення її реальної мети – знищення України", – підкреслюється в матеріалі.

Далі журналісти розмірковують про те, що участь українських військових у якості "червоної команди" в навчаннях НАТО – це лише один невеликий приклад того, як Україна може допомогти НАТО підготуватися до майбутньої конфронтації. Загартована в боях армія, українські оборонні технології та інновації – ось що може значно зміцнити НАТО, а не послабити його. І в міру формування європейського НАТО Україна може стати одним з його ключових членів.

Зазначається, що поки Україна шукає гарантій безпеки, схоже, вона сама стає таким гарантом для країн, які зараз особливо потребують українського досвіду та навичок, щоб бути готовими відбити агресію в сучасній війні з використанням безпілотників та роботизованих систем.

"П'ятий рік поспіль Україна є щитом Європи. Але насправді Україна заслуговує бути мечем Європи. І мечем НАТО", - підсумувало видання.

НАТО та Україна

23 січня глава місії України при НАТО Олена Гетьманчук заявляла, що зараз проти вступу України виступає найменша кількість країн-членів Альянсу за всю історію. За її словами, хоча консенсус серед країн-членів НАТО щодо запрошення та членства України в Альянсі досі не досягнуто, тенденція змінюється.

А 19 лютого президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна зробила все необхідне для вступу до НАТО. Однак остаточне рішення прийматимуть країни-члени Альянсу.

