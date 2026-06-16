Урок Угорщини: Євросоюз хоче карати нових членів за порушення правил, - Politico

Європейський Союз працює над новими механізмами контролю за майбутніми членами, щоб уникнути повторення ситуацій, подібних до конфліктів із Угорщиною.

ЄС розробляє систему запобіжників, яка дозволить реагувати на випадки, коли нові держави-члени після вступу відходять від реформ або використовують право вето для блокування рішень блоку. Про це в інтерв'ю Politico заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

За її словами, якщо країна дотримуватиметься правил Євросоюзу, жодних санкцій не буде. Водночас у разі порушень нові механізми мають діяти жорстко.

"Якщо нова держава-член дотримуватиметься правил, нічого не станеться. Якщо ні – запобіжники боляче вдарять. Саме таку систему ми зараз будуємо", – наголосила Кос.

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Наразі Єврокомісія консультується з державами-членами щодо можливих інструментів. Серед варіантів розглядають перехідні періоди перед наданням повного обсягу прав членства, а також спеціальні механізми реагування у випадку відкату реформ.

Поштовхом до таких змін став досвід Угорщини, яка неодноразово блокувала рішення ЄС щодо санкцій проти Росії та підтримки України. Через претензії до стану верховенства права Брюссель також заморозив для Будапешта понад 10 млрд євро європейських коштів.

За словами Кос, нові підходи не означають відмову від принципу заслуг.

"Країна, яка демонструватиме більший прогрес, рухатиметься швидше", – підкреслила єврокомісарка, коментуючи переговори щодо вступу України та Молдови.

Одночасно Україна та Молдова розпочали перший раунд детальних переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Водночас Чорногорія завершила ще дві переговорні глави та наблизилася до членства. Саме її договір про вступ може стати першим документом, де буде прописано механізми контролю за дотриманням правил уже після приєднання до ЄС.

Нові підходи в Брюсселі пояснюють попереднім досвідом окремих країн-членів, зокрема Угорщини, яка неодноразово блокувала рішення ЄС та стикнулася із заморожуванням частини європейського фінансування.

Вступ України в ЄС - останні заяви

Раніше видання Politico, посилаючись на слова дипломатів і представників ЄС, повідомило, що прагнення України швидко просунутися на шляху до членства в Євросоюзі створює напруженість між Києвом, Брюсселем і деякими європейськими столицями напередодні відкриття першого офіційного переговорного блоку.

У свою чергу новий уряд Угорщини заявив, що готовий зняти вето після зустрічі між українськими та угорськими експертами з питання прав угорців, які проживають в Україні. За інформацією Politico, посли ЄС остаточно сформулюють свою позицію щодо відкриття першого кластера для України та Молдови після того, як Україна представить свої плани внутрішніх реформ, а також вирішить питання щодо національних меншин.

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