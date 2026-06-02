Угорщина більше не блокуватиме заявку України на членство в ЄС, - Politico

Угорщина дала зрозуміти, що не перешкоджатиме заявці України на членство в Європейському Союзі. Про це повідомляє Politico з посиланням на чотирьох дипломатів.

Один із дипломатів поділився, що посли ЄС остаточно сформулюють свою позицію щодо відкриття першого кластера для України та Молдови до кінця цього тижня після того, як Україна представить свої плани внутрішніх реформ, а також вирішить питання щодо національних меншин. За словами співрозмовників видання, відкриття першого переговорного кластера попередньо заплановано на міжурядову конференцію в Люксембурзі 15 червня.

Угорський чиновник зазначив, що щодо відкриття переговорних кластерів для України поки що жодного рішення прийнято не було.

"Переговори тривають. Ніякої угоди досягнуто не було", - розповів він.

Один із дипломатів повідомив журналістам, що під час зустрічі 1 червня українська сторона запевнила європейських партнерів у тому, що вона може незабаром вирішити більшість питань, викладених у 11-пунктному плані, спочатку підготовленому за уряду експрем'єра Угорщини Віктора Орбана. Не всі вимоги Угорщини можуть бути задоволені негайно, але дипломат додав, що схвалення Будапешта не залежить від ухвалення нового законодавства в Україні.

Співрозмовники видання розповіли, що новий уряд Угорщини готовий зняти вето після зустрічі між українськими та угорськими експертами з питання прав угорців, які проживають в Україні.

Одне з джерел зазначило, що переговори про членство України в ЄС активізувалися після того, як прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відвідав Брюссель і зустрівся з вищими посадовими особами Євросоюзу, щоб обговорити, як розблокувати 16,4 млрд євро заморожених коштів ЄС.

У виданні нагадали, що відкриття переговорних кластерів вимагає одностайного схвалення всіх 27 країн-членів ЄС. Будь-яка країна може заблокувати процес на будь-якому етапі, виступивши проти.

Мадяр готовий зустрітися із Зеленським

Як пише Le Monde, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня, щоб відкрити нову главу у відносинах між країнами.

Мадяр уточнив, що зустріч відбудеться наступного тижня, якщо технічні переговори про права угорської меншини в Україні завершаться цього тижня. Він висловив оптимізм щодо цього питання.

ЄС обговорює можливість позбавляти нові країни-члени права вето

Раніше The Guardian писало, що Єврокомісія та країни-члени розглядають механізм, за яким нові учасники ЄС протягом перших років не матимуть автоматичного права блокувати рішення у сферах зовнішньої політики, санкцій або податків.

Дипломати в Брюсселі називають такий механізм "креативним підходом" до розширення ЄС, який має дозволити уникнути паралічу роботи Союзу після можливого вступу нових країн. Водночас самі європейські чиновники визнають, що юридично ця модель є складною і може викликати дискусії щодо рівності членства.

