Президент України також сподівається на підтримку Литвою зусиль Києва з отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що вступ України в Європейський Союз є не «фантастичною мрією», а стратегічною метою, яку українська влада прагне якомога швидше втілити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою прес-конференції в Києві.

Зокрема, Зеленський відзначив важливість підтримки з боку Литви європейських та євроатлантичних прагнень України.

«Сьогодні ми скоординували дії щодо оновлення Угоди про асоціацію та подальшу інтеграцію України до Європейського Союзу. З цією метою підписано дуже важливий документ – Декларацію щодо підтримки європейської перспективи України. Процитую її останнє речення: «Литовська Республіка підтримає Україну, коли Україна вирішить подати заявку на членство у Європейському Союзі», – сказав глава Української держави.

За його словами, це якісно новий підхід до формування порядку денного відносин України з країнами ЄС.

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«Україна у Євросоюзі – це не фантастична, далека мрія. Це стратегічна, досяжна мета, яку ми хочемо втілити якомога швидше, сформувавши широку коаліцію країн Європейського Союзу, що, в хорошому сенсі цього слова, стануть лобістами України на цьому шляху», – зазначив Зеленський.

Також він наголосив на важливості максимальної реалізації потенціалу України в статусі партнера НАТО з розширеними можливостями.

«Ми підписали Технічну угоду про приєднання України до Центру передового досвіду НАТО з питань енергетичної безпеки у Вільнюсі. Це чергове посилення нашої взаємодії з Альянсом. Звісно, ми сподіваємось і на підтримку Литвою наших зусиль для отримання Плану дій щодо членства в НАТО», – зазначив Зеленський.

Крім того, за словами президента України, підписано двосторонню Угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики та програму співпраці міністерств культури двох держав на 2021-2025 роки. Зеленський наголосив на взаємодії для захисту культурної спадщини та спільної історичної пам’яті України й Литви, адже чимало видатних постатей об’єднували наші країни.

Євроінтеграція України

У 2014 році Європейський Союз і Україна підписали угоду про асоціацію, що стало початком нового періоду в розвитку відносин між ЄС і Україною.

Угода є основним інструментом для тіснішого зближення України та Євросоюзу: вона сприяє поглибленню політичних відносин, сильнішим економічним зв'язкам та взаємній повазі спільних цінностей.

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Автор: Костянтин Гончаров