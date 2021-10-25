Олексій Данілов зазначив, що Росія дуже агресивно ставиться до України як до держави.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов прокоментував можливість введення візового режиму з Російською Федерацією. Він вказав, що українські прикордонники й так не пускають деяких людей.

Про це Данілов заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Вони вважають, що Україна - це штучний проект, який не повинен існувати на карті світу, і роблять для цього все можливе. Це і ситуація з українським Кримом, і ситуація, пов'язана з територією Донецької та Луганської областей", - заявив Секретар РНБО.

За його словами, щоб відповісти на питання про те треба чи ні вводити візовий режим, треба спочатку розуміти, що Україна від цього отримає.

Читайте такожУкраїна "дала пораду" ООН щодо протидії агресії Росії"Вводити чи не вводити якісь візові режими? Треба розуміти, що після цих дій ми будемо мати. Ми й так розуміємо, хто до нас їде, кого ми не пускаємо. Хочу сказати, ця інформація досить специфічна, насправді наші прикордонники колосальну кількість людей з тих чи інших причин не пропускають на нашу територію", - підсумував Данілов.

Як раніше повідомляв УНІАН, секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував можливість дозволу мати подвійне громадянство в Україні.

Автор: Анастасія Горбачова