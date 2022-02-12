Міністр оборони і головнокомандувач ЗСУ закликали українців зберігати спокій і підтримувати військових.

Міністр оборони Олексій Резніков і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запевнили українців, що Збройні сили дадуть гідну відсіч окупантам, якщо вони наважаться на вторгнення.

Про це йдеться в спільній заяві Резнікова і Залужного на сайті Міноборони.

"Армія і добровольці змогли вистояти в 2014 році, коли "брат" нахабно встромив ніж у спину. Тоді багато хто психологічно не був готовий чинити опір тому, з ким вчора сиділи за одним столом. Зараз ситуація зовсім інша. У Кремлі це точно знають, і це важливий елемент стримування... кожен, хто хоч раз дивився в очі нашим воїнам, впевнений — повторення 2014 року не буде, агресору не взяти ні Київ, ні Одесу, ні Харків, ні будь-яке інше місто. Не сумнівайтеся - ЗСУ повністю готові дати відсіч і не віддадуть українські землі!",- заявив Резніков.

Міністр додав, що багато країн зараз по-справжньому усвідомили небезпеку дій Росії і емоційно це переживають, в той час, як Україна пройшла через це ще 8 років тому.

За словами Резнікова, зараз Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів, зокрема, це стосується поставок зброї, що підвищило здатність ЗСУ дати відсіч агресору. Він повідомив, що від різних країн отримано близько 2000 тонн сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Міністр уточнив, що військові вже пройшли навчання і готові застосовувати весь цей арсенал засобів для захисту країни.

У свою чергу, Залужний нагадав, що військо налічує 420 тис. українських військових, які дивилися в очі смерті, всі вони фахівці своєї справи і патріоти, і готові стати на захист рідної землі.

"Ми постійно підвищуємо свої оборонні можливості, злагодженість підрозділів і військову майстерність. Ми створили бойові порядки і встигли в стислі терміни розгорнути сили терроборони і озброїли їх ПТРК і ПЗРК, проводимо підготовку інструкторів-операторів ПТРК "Корсар" і "Стугна-П" для навчання особового складу Сил ТРО ЗСУ. Ми посилили оборону Києва. Ми пройшли війну і належну підготовку. Тому готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами і NLAW. Welcome to hell!",- заявив Залужний.

Також головнокомандувач зазначив, що абсолютно всі можливі сценарії розвитку подій в армії прораховують і готові до них. Міністр оборони і головнокомандувач закликали українців зберігати спокій і підтримувати свою армію.

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