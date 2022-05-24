Зеленський зазначив, що почувається вдома тільки в Україні, і захищати нашу країну – це те саме, що захищати свій дім від злочинців.

Об'єднання українців після початку російського вторгнення доводить, що громадяни України, попри деякі відмінності, мають спільні цінності та погляди на важливі стратегічні речі.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з учасниками Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомила прес-служба ОП.

"Для мене це не був сюрприз, що наші люди об'єднані та об'єдналися так сильно. Іноді в різних частинах нашої країни є різні думки, різне бачення деяких речей, є різномовні люди. На сході більше говорять російською, на заході - українською. Але ми об'єдналися усі так міцно, і я щасливий, що моя впевненість в українських людях підтвердилася. Ми різні, але однакові. У деталях, дрібницях ми різні, але у важливих стратегічних речах, в людських речах ми – однакові. Цінності у нас однакові", - підкреслив глава держави.

Президент також зазначив, що завжди вважав Україну найкращою країною у світі.

"Я - фанат України, завжди був. Завжди, коли у мене до президентства була можливість вибирати, де відпочивати, я вибирав те чи інше місце в Україні. Навіть якщо десь гори вище і краще, для мене в Україні вони завжди були кращими", - розповів він.

Зеленський зазначив, що почувається вдома тільки в Україні, і захищати нашу країну – це, так само як захищати свій дім від злочинців, які увірвалися о 4 ранку.

Президент висловив думку, що після цієї війни українці по-іншому будуть дивитися на свою землю, на свою природу і на свою країну.

За його словами, війна дала додаткове розуміння, що найважливішими є дуже прості речі.

"Коли діти поруч, все в порядку з дружиною, живі батьки та близькі люди. Живі сусіди, у них нічого не горить, ракета до них не прилетіла... тому що горе - воно спільне. І це вторгнення Росії - це спільне горе", - пояснив Зеленський.

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