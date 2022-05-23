Розбір уламків на місці удару завершили лише сьогодні.

Внаслідок авіаудару по селищу Десна в Чернігівській області, завданого окупантами 17 травня, загинуло 87 людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму.

Під час виступу президенту поставили низку питань. Про Десну президент згадав, відповідаючи на запитання, яким він бачить майбутнє України.

"Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих – без цих людей уже буде майбутнє України", - заявив він.

Зеленський зазначив, що як президент країни, яка воює, він думає про сьогодення України і про те, скільки людей гине щодня.

Авіаудар по Десні: що відомо

Раніше повідомлялося, що близько 5:00 ранку 17 травня російські війська з авіації випустили чотири ракети по селищу Десна, дві з них потрапили в будівлю.

Відразу стало відомо, що, за попередньою інформацією, в результаті ракетного обстрілу 8 людей загинули, 11 – травмовані.

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