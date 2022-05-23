В організацію мають увійти держави - експортери продовольства.

Президент Володимир Зеленський пропонує створити міжнародну організацію для запобігання голоду у світі, і Україна готова стати її майданчиком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у спеціальному відеозверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Він наголосив, що голод треба зупиняти "тільки превентивно", коли він ще не почався. "Але зараз у світу немає такого інструменту. І ми пропонуємо створити організацію відповідальних і демократичних держав-експортерів продовольства, які можуть діяти з повагою до прав людини і глобальних правил торгівлі",- наголосив Зеленський.

За його словами, мотивація дуже проста - якими б не були поворотні моменти в історії у людства має бути страховка від голоду. "І Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації", - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, за даними Української зернової асоціації, Україна є одним з найбільших у світі експортерів зерна, проте російське вторгнення знизило обсяг експорту в шість разів.

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, війна в Україні може приректи значну частину людства на голод і бідність, небачені раніше десятиліттями.

У травні стало відомо, що Європейська комісія запускає комплекс заходів "шляху солідарності", щоб допомогти Україні експортувати сільськогосподарські товари.

Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі заявив, що Європейський Союз допоможе Україні експортувати зерно, яке заблоковане в морських портах російськими окупантами. За його словами, є план дій щодо відкриття так званих зелених коридорів для України.

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