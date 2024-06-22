Наразі мова йде саме про той ядерний шантаж, який Путін використовує роками.

Ядерні погрози Кремля є лише шантажем, який особливо активно в РФ почали використовувати після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов ефірі телемарафону. Відповідаючи на питання про те, чи бачать українські розвідники ймовірність того, що РФ все таки може застосувати ядерну зброю, він сказав: "Мова йде і далі саме про той ядерний шантаж, який Путін і його пропагандистські посіпаки використовували, про який кричали всі ці роки, особливо після повномасштабного вторгнення. Наразі мова йде саме про шантаж".

Крім того, коментуючи інформацію, що НАТО веде переговори про розгортання більшої кількості ядерної зброї через дедалі більшу загрозу з боку РФ та КНДР, Юсов зазначив, що можна говорити про те, що вільний світ дедалі більше усвідомлює небезпеку путінського режиму.

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"Зрештою, російська пропаганда, всі ці соловйови-скабєєви і офіційні роти та вуса Кремля не приховують, а навпаки — наголошують на тому, що вони воюють не лише з Україною, а і з НАТО, Америкою, ЄС. З усім вільним світом. Тому, і реакція стає все більш виразною, у тому числі й на ядерний шантаж Путіна", - сказав Юсов.

Ядерні погрози Путіна

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Путін продовжує використовувати ядерні погрози в рамках своєї триваючої інформаційної кампанії, спрямованої на те, щоб перешкодити подальшій підтримці України з боку Заходу.

Заяви Путіна, судячи з усього, є продовженням його недавньої інформаційної операції, спрямованої на саботаж зусиль Заходу з протидії російському вторгненню.

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